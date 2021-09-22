Миллион человек привились от коронавируса в Нижегородской области

Нижегородская область перешла рубеж в миллион вакцинированных от коронавируса человек. По последним данным, привились 1 001 544 нижегородца. Сведениями на этот счёт поделился заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова в своём Instagram.

– Есть миллион! – объявил министр. – В ближайшее время мы найдём человека, ставшего миллионным вакцинированным в нашей области.

Ранее в СМИ Нижнего Новгорода сообщалось, что миллионный привитый в Нижегородском регионе человек получит некий сюрприз, о котором пока ничего не известно.

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