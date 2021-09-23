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Общество23 сентября 2021 16:42

Мелик-Гусейнов опроверг информацию о дефиците вакцины от коронавируса в Нижегородской области

Ложные данные распространили в соцсетях
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о дефиците вакцины от коронавируса в регионе. Ранее подобные ложные сведения распространили по некоторым группам в социальных сетях. В своём Instagram министр прокомментировал этот вопрос:

– Дефицита нет, информация не соответствует действительности. В настоящий момент запас вакцины составляет более 400 тысяч доз.

А также замгубернатора добавил:

– При получении такой информации [о недостатке вакцины против ковида] от медицинских организаций прошу незамедлительно сообщить это мне через доступные социальные сети или позвонив в приёмную Минздрава Нижегородской области.

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