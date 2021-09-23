Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 сентября 2021 года: Миллион человек привились от COVID-19 в регионе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 493 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 165,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 165 395.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 152 163 человека. За последние сутки выписали 363 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 29 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 6 377 жителей региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова было зафиксировано снижение.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
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