Две больницы Нижегородской области частично закрыли на карантин по коронавирусу. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на региональный министерств здравоохранения.

Так, два отделения в двух медучреждениях Нижегородской области закрылись на карантин по COVID-19. Карантин ввели в 5-м мужском психиатрическом отделении областной психоневрологической больницы №3 в Богородском районе и в 1-ом мужском психиатрическом отделении в психиатрической больнице №2 на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде.

Напомним, что карантин в гимназии №13 Нижнего Новгорода объявили до 13 сентября из-за массового отравления школьников.

Также стало известно, что учеников не стали отправлять на дистанционное обучение – дети будут просто выполнять домашнее задание.