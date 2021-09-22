Нижегородская область вошла в ТОП-10 по тестированию на коронавирус

Нижегородская область вошла в десятку регионов-лидеров России по числу проведённых тестирований на наличие коронавирусной инфекции и заняла седьмое место. Наш регион обогнали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Краснодарский край и Республика Башкортостан. Этими данными поделились в Роспотребнадзоре.

Отмечено также, что всего в России проведено 187,7 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.

– Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведённых тестов на наличие нового коронавируса, – добавили в ведомстве. – Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.

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