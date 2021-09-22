Разборки маршрутчиков едва не закончились поножовщиной на глазах у пассажиров в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел на маршруте №45 в Московском районе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Свидетелями настоящей дорожной войны двух маршрутчиков стали десятки нижегородцев 21 сентября. Прямо на глазах пассажиров развернулся конфликт, который лишь чудом не закончился поножовщиной. Кадрами с места событий очевидцы поделились в социальных сетях.

Инцидент произошел на маршруте №45 в Московском районе. В салоне ПАЗика непрерывным потоком раздавался мат, а сама маршрутка то и дело резко притормаживала. Громко ругаясь на своего коллегу, который ехал за рулем другой маршрутки, водитель схватился за нож, но позже отложил его в сторону, чтобы успеть догнать «обидчика», якобы из-за которого он днем ранее попал в ДТП. Видимо, кондуктор хорошо знакома с нравом водителя: как только он отвлёкся, женщина спрятала нож от греха подальше.

Недалеко от одной из остановок по улице Героя Рябцева обе маршрутки затормозили, и водитель пошел разбираться «на кулаках». До драки, к счастью, дело не дошло, и пассажиры обеих маршруток могли спокойно выдохнуть. Однако, вернувшись в свою маршрутку, водитель-зачинщик всё ещё продолжал на эмоциях высказываться.

- Фашист! Я тебя научу, как правильно ездить! – твердит разгоряченный шофер.

При этом мужчина, мягко говоря, не сильно заботился о комфорте пассажиров или об их безопасности: чтобы миновать затор, он выехал на встречку и попёр напролом, прямо в лоб машинам. «И пусть весь мир подождет».

В комментариях под публикацией уже разгорелись обсуждения, где нижегородцы настаивают на том, чтобы водителей тщательней проверяли перед тем, как принять на работу.

- Это же опасные люди, их в общество выпускать нельзя. А завтра он на пассажира с ножом полезет или с таким чудным вождением ДТП устроит с жертвами, - опасается горожанка Ольга Касандина.

- Ой, этот 45-ый маршрут... Радуешься, что вообще живой доехал, - делится местная жительница Настя Комлева.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже отправила запрос по данной ситуации в департамент транспорта и дорожного хозяйства и полицию, чтобы узнать, какие меры будут приняты к водителю за мат, агрессивное поведение, езду по встречке и «гонки» на дороге.

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