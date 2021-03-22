«Была набита битком»: Нижегородка выпала из маршрутки на полном ходу. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Существующие в Нижнем Новгороде транспортные проблемы в выходные едва не закончились трагедией – из едущей маршрутки № 67 на улице Минеева выпала пассажирка. К счастью, женщина осталась жива. Однако находится в реанимации. О трагедии в социальных сетях рассказали родственники пострадавшей.

- 20 марта в пять утра из маршрутки № 67 выпала женщина, - рассказала Дарья Максимова в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Она находится в реанимации, просьба очевидцам откликнуться! Водитель утверждает, что двери были закрыты, и народ выдавил дверь на ходу на повороте.

Долго ждать очевидцев не пришлось – ехавшие в той же маршрутке нижегородцы рассказали, что несмотря на столь ранний час, автобус был переполнен.

- Я находился в этой маршрутке. На самом деле это произошло примерно в 5:30, - поделился Андрей Бодрилов. - Из кольца на улице Мончегорской не было автобусов и маршруток № 67 маршрута минут 25. По этой причине маршрутка была забита народом ещё в самом кольце. Как произошло само ЧП, я не видел – стоял лицом не к двери. Да и давка была большой. Людей было очень много!

Стоит отметить, что на перебои в работе маршруток и автобусов нижегородцы жалуются не первый год. В эти же выходные пользователи соцсетей активно делились снимками с «умных остановок», где видно, что до автобуса остается больше трех часов ожидания.