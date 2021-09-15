10-летнюю школьницу высадили из автобуса в Дзержинске из-за пяти рублей

Перевозчик вызвал нарушительницу на дисциплинарную комиссию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация, которая произошла на днях в Дзержинске, крайне возмутила многих нижегородцев. Там кондуктор выгнала из автобуса 10-летнюю школьницу из-за недостающих 5 рублей. Девочка проезжать зайцем вовсе не собиралась, просто потеряла где-то монетку, поэтому позвонила маме и попросила её встретить, чтобы доплатить за проезд, но кондукторша на уступки не пошла.

- Родители, я думаю, что вы меня поймёте. Сейчас такие страшные времена, а если бы она ни дай бог не вернулась из школы! – написала в социальных сетях мама школьницы, рассказав о случившемся.

В свою очередь, свидетели ситуации, говорят, что неравнодушные пассажиры были готовы помочь девочке и заплатить недостающие 5 рублей, но кондукторша принципиально их не брала. В результате девочку высадили на остановке около Универмага, хотя ей надо было добраться до ТСЖ Свердловец.

Делом также заинтересовались и в прокуратуре Нижегородской области. Источник: Дзержинск - "52 Tотал Ньюс"

- Я ждала её на остановке! А вы её высадили, она, что пешком должна идти? – поинтересовалась мама школьницы, снимая на видео ту самую сотрудницу.

Кстати, в марте этого года в Госдуме был принят закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. Выходит, что права выгонять школьницу из автобуса кондукторша не имела.

В настоящее время перевозчик вызвал нарушительницу на дисциплинарную комиссию.

- К кондуктору будут приняты меры дисциплинарного характера, в том числе финансовые. В случае выявлении подобных случаев, просим незамедлительно сообщать по номеру 112 или телефону 27-98-10 для оперативного реагирования, - рассказали «Комсомолке» в администрации города Дзержинск.

Делом также заинтересовались и в прокуратуре Нижегородской области, по данному факту уже начата проверка.

- При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

Многие дзержинцы кондуктора узнали и её выходке вовсе не удивились. Фото: скрин из видео. Источник: Дзержинск - "52 Tотал Ньюс"

Судя по комментариям под публикацией, многие дзержинцы кондукторшу общественного транспорта узнали и её выходке вовсе не удивились.

- Эта кондукторша всегда такой была. Помню её ещё со школьных лет, а это было более 15 лет назад! – поделилась пользовательница Маргарита Осипова.

- Прекрасно помню эту мадам. Никогда не было проблем с оплатой, но я её всегда боялась. И до сих пор боюсь, хотя мне уже 30 лет, и живу я давно в другом городе, - поделилась Наталья Касаткина.

Похожий случай рассказала и местная жительница Оксана Полякова, правда, история произошла почти 20 лет назад. Её дочка вместе с бабушкой-ветераном зашли в троллейбус, пенсионерка в сумке никак не могла найти проездной ребёнка и своё удостоверение, а тут ещё и кондуктор ругаться стала. У старушки сразу подскочило давление, её затрясло, а девочка стала плакать, обе оказались высаженными из транспорта.

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