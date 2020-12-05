"Заклинатель хаски": водитель нижегородской маршрутки снова нашёл хозяина своего "пушистого кондуктора" Фото: СОЦСЕТИ

Радостное продолжение истории о хаски-кондукторах в Нижнем Новгороде не заставило себя долго ждать!

Напомним, только вчера мы сообщали, что в приволжской столице приключилась очень забавная и невероятная история. Сначала одна собака породы хаски, девочка, очевидно домашняя, прибилась к водителю автобуса Сергею Власову и проработала с ним целых два дня. Она спокойно каталась по Нижнему, сидя на кондукторском месте маршрута №24, где работает Сергей. Он пожалел собаку и не стал её выгонять, чем растрогал многочисленных пользователей нижегородских социальных сетей. Очень многие земляки следили за развитием событий этой истории, а Сергей ответственно держал всех в курсе дела.

Хаски два дня каталась с водителем по городу. ФОТО: Сергей Власов

Ему удалось отыскать хозяина девочки-хаски и вернуть из рук в руки собаку владельцу. На память он сделал с ней фотографию, которой поспешил поделиться с нижегородцами, ожидавшими вестей. Сергей обрадовался счастливому окончанию истории и отправился домой, но мог ли он подумать, какой сюрприз готовит ему следующий рабочий день?

Следующим утром на одной из остановок города в автобус к Сергею Власову "влетела" хаски. Водитель признаётся, что подумал было сначала, что собака та же. Но это оказался мальчик, а значит уже совсем другой пёс. "Почему я??" — задался вопросом Сергей в соцсетях. И почему снова хаски — задаёмся вопросом мы.

Сергей пожалел собак и не стал их выгонять. ФОТО: Сергей Власов

"Комсомольская правда в Нижнем Новгороде" обещала следить за развитием событий. Что мы и сделали и теперь докладываем вам.

Сергей Власов, конечно же, стремился вернуть законному владельцу и второго пса, угодившего ему в салон. Мы рады сообщить, что хозяин нашёлся!

Сергей сделал фото на память с собакой перед тем, как отдать её владельцу. ФОТО: Сергей Власов

Сергей, по всей видимости, остался спокоен. Он сказал, что хозяином Арекса — так, оказалось, зовут второго хаски — оказался милый и заботливый парень Алексей Чванов. Алексей рассказал ему, что хаски сбежал во время прогулки. Просто сорвался и побежал. Какого было удивление хозяев, когда они узнали, что их питомец всё это время катался по городу? Они же, к слову, искали его полночи, но так и не нашли. Если бы не сердобольный Сергей! Которому нижегородцы во второй раз говорят "спасибо" за его ответственность и неравнодушие. Мир держится на таких как Вы, Сергей.

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