Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 сентября 2021 года: Число выздоровевших в регионе превысило 146 тысяч человек
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 389 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 158,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 158 430.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 146 065 человек. За последние сутки выписали 443 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справился 21 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 975 жителей региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова зафиксировано снижение.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Минздрав призвал нижегородцев избегать одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа
Сейчас разрабатывают комбинированную вакцину от COVID-19 и гриппа (подробнее)
Четвёртая волна коронавируса в Нижегородской области может стать наиболее тяжёлой
Ожидается, что очередной рост заболеваемости начнётся в сентябре (подробнее)
Нижегородцы могут пройти вакцинацию без предварительной записи
Этот факт подтвердил Давид Мелик-Гусейнов (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!