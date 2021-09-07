Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 сентября 2021 года: Число выздоровевших в регионе превысило 146 тысяч человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 389 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 158,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 158 430.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 146 065 человек. За последние сутки выписали 443 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справился 21 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 975 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова зафиксировано снижение.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав призвал нижегородцев избегать одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа

Сейчас разрабатывают комбинированную вакцину от COVID-19 и гриппа (подробнее)

Четвёртая волна коронавируса в Нижегородской области может стать наиболее тяжёлой

Ожидается, что очередной рост заболеваемости начнётся в сентябре (подробнее)

Нижегородцы могут пройти вакцинацию без предварительной записи

Этот факт подтвердил Давид Мелик-Гусейнов (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!