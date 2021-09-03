Нижегородцы могут пройти вакцинацию без предварительной записи

Жители Нижнего Новгорода могут пройти вакцинацию от коронавируса без предварительной записи. Этот факт подтвердил замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов во время онлайн-брифинга сегодня, 3 сентября.

– Запись – это формальность, можно даже без записи, – сказал глава нижегородского Минздрава, рассуждая о порядке прохождения вакцинации.

Он также отметил, что темпы прививания в нашем регионе, относительно других регионов России, достаточно высоки, хоть и не являются самыми высокими. Давид Валерьевич сказал, что главное их не снижать. Также подчеркнул, что предлагается пройти вакцинацию организованным коллективом. Подразумевается, что медики приедут прямо на предприятие, в школу или на любой другой объект для прививания сотрудников или учеников.

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