Минздрав призвал нижегородцев избегать одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа. Об этом сообщил министра здравоохранения Нижегородской обоасти Давид Мелик-Гусейнов на онлайн-брифинге 3 сентября.

- По рекомендациям федерального Минздрава, временной период между вакцинацией от коронавируса и от гриппа составляет примерно месяц. То есть от второй аппликации вакцины от коронавируса отсчитываем 30 дней, и потом можно смело вакцинироваться против гриппа, – сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

Также по словам министра здравоохранения региона, сейчас разрабатывают комбинированную вакцину от COVID-19 и гриппа.

- Мы призываем нижегородцев, кто уже получил обе аппликации от Covid-19, пока ситуация по гриппу и ОРЗ спокойная, начать вакцинацию, - также отметила в ходе онлайн-брифинга главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко.

Напомним, что партия вакцины против гриппа «Ультрикс» пришла в Нижегородскую область.

Вакцинация от гриппа остается актуальной в условиях пандемии в связи с тем, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. В Нижегородскую область уже поступило 190 460 доз вакцины «Ультрикс».