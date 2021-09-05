Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 391 новый случай заражения коронавирусом Фото: REUTERS

По данным на 01:00 5 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 157 642 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 391 новый случай заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 145 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 473 человека.

К сожалению, за последние сутки тринадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 933 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу в Нижнем Новгороде на 5 сентября Фото: Яндекс

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (1 549 новых случаев), Московской области (756 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 494 новых случаев).

По данным на утро 3 сентября, всего привито 949 226 нижегородцев, из них второй компонент получили 861 251 человек.

Напомним, что коллективный иммунитет в Нижегородской области вырос 53-54%.

Так, по словам Наталии Кучаренко, выросшим показателям способствовала компания по вакцинации населения от коронавируса.

Показатель состоит из следующих данных: тех людей, кто сделал прививку против коронавируса, а также данных о переболевших COVID-19 и сведениях об антителах.

А также, минздрав призвал нижегородцев избегать одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа. Временной период между вакцинацией от коронавируса и от гриппа составляет примерно месяц. То есть от второй аппликации вакцины от коронавируса отсчитываем 30 дней.