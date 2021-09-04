Коллективный иммунитет в Нижегородской области вырос 53-54%. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко на онлайн-брифинге 3 сентября.

Так, по словам Наталии Кучаренко, выросшим показателям способствовала компания по вакцинации населения от коронавируса.

Показатель состоит из следующих данных: тех людей, кто сделал прививку против коронавируса, а также данных о переболевших COVID-19 и сведениях об антителах. Сведения о нижегородцах с антителами Роспотребнадзор собирает из всех лабораторий.

Однако, по словам Кучеренко, этот показатель может быть даже выше указанных цифр, так как при подсчетах не учитывались переболевшие жители региона, которые не сделали тест на антитела.

Тем не менее, по предварительным оценкам к началу сентября коллективный иммунитет в Нижегородской области поднялся на 12%. Коллективный иммунитет нижегородцев к COVID-19 в июле 2021 года составлял 41-42%.

Напомним, что минздрав призвал нижегородцев избегать одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа.

По рекомендациям федерального Минздрава, временной период между вакцинацией от коронавируса и от гриппа составляет примерно месяц. То есть от второй аппликации вакцины от коронавируса отсчитываем 30 дней, и потом можно смело вакцинироваться против гриппа