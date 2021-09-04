У 391 нижегородца обнаружили коронавирус за сутки

По данным на 4 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 157 642 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 473 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 391 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 145 153 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 933, а за последние сутки тринадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 549 новых случаев), Московская область (756 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 494 новых случаев).

По данным на утро 3 сентября, всего привито 949 226 нижегородцев, из них второй компонент получили 861 251 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.