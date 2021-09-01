На нижегородца, сбившего на самокате 13-летнюю девочку, завели уголовное дело

Инцидент произошел во дворе одного из домов в микрорайоне Кузнечиха. Фото: принтскрин видео.

В Нижнем Новгороде в последнее время не проходит и недели без происшествий, связанных с использованием самокатов - как взятых в аренду, так и личных. Итогом таких поездок зачастую становятся серьезные травмы, нередко дело и вовсе заканчивается больничной койкой. Так, в начале августа 16-летняя школьница попала в реанимацию, упав с самоката, а на днях на Покровке травмировался 25-летний парень, который налетел колесом на бордюр – помощь ему оказывал сам министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, который волей случая оказался рядом.

Как стало известно, еще один несчастный случай с самокатом произошел в конце июля в Кузнечихе.

- Во дворе одного из домов на бульваре 60-летия Октября 20-летний молодой человек на самокате сбил с ног 13-летнюю девочку, которая получила серьезные травмы. Ее здоровью был причинен тяжкий вред, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент попал на камеру наблюдения – эта запись в дальнейшем помогла полиции вычислить опасного самокатчика. На кадрах видно, как две подруги идут по дворовой дороге, и вдруг одну из них сбивает с ног появившийся откуда ни возьмись парень на самокате. Девочка сделала резкое движение, подавшись вперед, а он ехал сзади на высокой скорости – столкновения избежать не удалось. Школьница упала, а парень остановился, оглянулся и поехал дальше. Не подошел и даже не поинтересовался, все ли в порядке.

Пострадавшая с помощью подруги попыталась встать, но не могла. Как оказалось, она получила открытый перелом голени, и остаток каникул ей пришлось провести в гипсе.

Виновника инцидента разыскали – им оказался местный житель, проживающий неподалеку. На него завели уголовное дело.

- Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном, - пояснили в ведомстве.

Расследование уголовного дела было завершено, и его направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит наказание от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на полгода.

К слову, арендованный у него был самокат или личный, в полиции уточнить затруднились.

Напомним, в Нижнем Новгороде с недавних пор ограничена скорость для передвижения на самокатах. Разгоняться на нем можно до скорости не выше 25 километров в час, а на участках с плотным туристическим потоком – до 15 километров в час. Соглашение об ограничении скорости самокатов было подписано мэром Нижнего Новгорода и руководителями компаний-операторов в июле.

– С этой проблемой сталкиваются все города-миллионники, где подобные сервисы. Благодаря этому соглашению снизится риск возникновения ДТП с участием самокатов. Это позволит сохранить жизнь и здоровье как самих пользователей самокатами, так и пешеходов, - сказал тогда мэр города Юрий Шалабаев.

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