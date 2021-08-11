В Нижнем Новгороде школьница попала в больницу, упав с электросамоката. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде 16-летняя школьница попала в больницу после поездки на электросамокате. Инцидент произошел в минувшее воскресенье на Стрелке в Канавинском районе, где она гуляла с подругой.

Девушки решили покататься на электросамокатах, которые они взяли в прокат. Одна из них разогналась и, не заметив препятствия, упала, сильно ударившись головой. В тяжелом состоянии ее доставили в городскую больницу № 39.

- У пациентки диагностирована черепно-мозговая травма и ушибы различной степени тяжести. На сегодняшний день ее состояние оценивается как тяжелое, но без отрицательной динамики, - рассказали «Комсомолке» в больнице.

В нижегородской полиции заявили, что никаких заявлений на этот счет в ведомство не поступало, а вот прокуратура заинтересовалась этим несчастным случаем. Ведомство уже начало проверку.

- Проведение проверки получено прокурору Канавинского района. Ему предстоит дать оценку соблюдению требований законодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании услуг по прокату электрических самокатов. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, в Нижнем Новгороде с недавних пор ограничена скорость для передвижения на самокатах. Разгоняться на нем можно до скорости не выше 25 километров в час, а на участках с плотным туристическим потоком – до 15 километров в час. Соглашение об ограничении скорости самокатов было подписано мэром Нижнего Новгорода и руководителями компаний-операторов в июле.

– С этой проблемой сталкиваются все города-миллионники, где подобные сервисы. Благодаря этому соглашению снизится риск возникновения ДТП с участием самокатов. Это позволит сохранить жизнь и здоровье как самих пользователей самокатами, так и пешеходов, - сказал тогда мэр города Юрий Шалабаев.

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