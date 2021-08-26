Давид Мелик-Гусейнов оказал помощь пострадавшему при падении с самоката нижегородцу

Инцидент произошел на улице Большой Покровской в первой половине дня Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

25-летний молодой человек получил травму, упав с самоката в центре Нижнего Новгорода в четверг, 26 августа. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном минздраве.

Инцидент произошел на улице Большой Покровской в районе 11 часов дня. На месте происшествия присутствовал замгубернатора, министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов. Он принял участие в оказании помощи пострадавшему.

- Мы ехали мимо, сам момент не застали, он уже лежал на асфальте. Сначала остановилась попутная скорая помощь, потом вызвали другую бригаду. Министр там действительно оказался случайно, ехали из Мининского университета. Парень замерз, пытались теплые вещи подложить. Дальше уже приехали врачи скорой, все вместе иммобилизовали его и перенесли в машину скорой помощи, -рассказал источник в министерстве.

Пострадавший был в сознании. Его доставили в больницу имени Семашко для оказания помощи. При осмотре у него обнаружили внутрисуставной перелом плеча. Молодому человеку наложили гипс. Он решил продолжить лечение амбулаторно, и отправился домой.

Собеседник добавил, что подобные ситуации с участием министра и сотрудниками минздрава происходят периодически.

- На прошлой неделе поднимали бездомного, который лежал на асфальте у автобусной остановки, - заключил он.