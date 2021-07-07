Скорость движения самокатов в Нижнем Новгороде ограничат до 25 километров в час

В Нижнем Новгороде компании, предоставляющие услуги по аренде самокатов, ограничат скорость их движения до 25 километров в час. А а участках с плотным туристическим потоком – до 15 километров в час. Соответствующее соглашение сегодня подписал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и руководители компаний-операторов.

- В соглашении зафиксированы договоренности, которые мы достигли в конце июня на встрече с руководителями компаний, - рассказал мэр Нижнего Новгорода. – С этой проблемой сталкиваются все города-миллионники, где подобные сервисы. Благодаря этому соглашению снизится риск возникновения ДТП с участием самокатов.. Это позволит сохранить жизнь и здоровье как самих пользователей самокатами, так и пешеходов.

Уже известно, что в центре города можно будет передвигаться со скоростью до 15 километров в час. В частности, это ограничение вводится на улице Большой Покровской, Рождественской, Нижневолжской набережной и в городских парках. При этом по территории Нижегородского кремля кататься на самокатах запрещается вовсе. Это соглашение будет действовать с 6 июля по 31 октября.