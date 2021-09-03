Центр Нижнего Новгорода перекроют 4 сентября: Как изменится движение общественного транспорта. ФОТО: Юлия Горшкова

Движение транспорта по Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде будет перекрыто завтра, 4 сентября, о чём рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города. Уже традиционно изменения движения будут связаны с проведением фестиваля "Столица закатов", который проходит в приволжской столице каждую субботу. Напомним, его продлили до 25 сентября.

Итак, проезд будет перекрыт на трёх участках с 00:01 до 23:59 4 сентября:

- от улицы Широкой до Благовещенской площади;

- на площади Благовещенской;

- на площади Маркина.

– Объезд организуют по прилегающим улицам. Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и заранее продумывать свой маршрут, – добавили в ведомстве.

Схема изменённого движения в центре города. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Теперь об изменениях в работе общественного транспорта Нижнего Новгорода.

АВТОБУСЫ:

- автобус А-5 будет следовать по улице Ильинской, улице Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления;

- автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут курсировать в направлении площади Свободы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 и межмуниципальный автобус 304 будут ходить в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, в направлении Канавинского моста – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- автобус А-45 проложит свой маршрут в направлении улицы Минина – по улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, в направлении площади Горького – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького;

- автобусы А-71, А-95 пройдут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице до остановки "Площадь Минина и Пожарского", в обратном направлении – от остановки "Площадь Минина и Пожарского" по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- маршрут автобуса Т-87 сократится до остановки "Стрелка".

Дополнительные маршруты будут организованы от остановок "Благовещенская площадь" и "Стрелка" для удобства жителей:

- А-1: площадь Лядова, проспект Гагарина, микрорайоны Щербинки, Новинки, Окский берег;

- А-26: проспект Гагарина, улица Бекетова, улица Ивлиева, микрорайон Кузнечиха-2;

- А-41: улица Горького, площадь Свободы, улица Ванеева, микрорайоны Кузнечиха, Цветы;

- А-43: площадь Лядова, проспект Гагарина, а/в Щербинки;

- А-45: площадь Минина, улица Минина, площадь Сенная, улица Родионова, микрорайон Верхние Печёры;

- А-61: площадь Свободы, улица Ванеева, улица Бринского, микрорайон Верхние Печёры;

- А-3: Московское шоссе, проспект Героев, улица Чаадаева, 7 микрорайон Сормова, ЗКПД-4;

- А-9: площадь Ленина, улица Акимова, улица Бурнаковская, Варя, Красное Сормово;

- А-40: проспект Ленина, улица Веденяпина, Южное шоссе, микрорайон Юг;

- А-45: Московское шоссе, улица Рябцева, улица Чаадаева, 7 микрорайон Сормова, ЗКПД-4;

- А-48: Московское шоссе, Лесной городок, микрорайон Сортировочный;

- А-58: проспект Ленина, улица Дьяконова, проспект Октября, 52 квартал, улица Космическая;

- А-64: микрорайон Молитовский, улица Памирская, улица Дьяконова, микрорайон Соцгород-2;

- А-71: улица Коминтерна, Починки, 7 микрорайон Сормова, Торфопредприятие;

- А-95: улица Коминтерна, Починки, Копосово, улица Ясная, улица Дубравная.

ТРАМВАИ:

Дополнительные рейсы:

- 2: улица Добролюбова, улица Ильинская, площадь Лядова, улица Белинского;

- 2: улица Ильинская, улица Добролюбова, улица Большая Печёрская, улица Белинского;

- 9: улица Горького, улица Ванеева, улица Рокоссовского, микрорайон Кузнечиха-2;

- 31: улица Варварская, площадь Горького, площадь Лядова, проспект Гагарина, микрорайон Щербинки-2.

МЕТРО:

Работа нижегородского метро продлена до 01:00.

Напомним, в прошлую субботу на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде выступала Клава Кока.

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