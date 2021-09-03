Улицу Короленко перекроют в Нижнем Новгороде 4 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта временно ограничат на улице Короленко в Нижнем Новгороде завтра, 4 сентября. А именно проезд по участку от улицы Новой до дома №16. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. ЦОДД Нижнего Новгорода, в свою очередь, поделился схемой изменённого движения на участке улицы Короленко.

Ограничение будет действовать с 13:00 до 20:00 4 сентября.

– Объехать зону перекрытия можно по прилегающим улицам, – добавили в департаменте.

Сотрудники ведомства призывают нижегородских автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

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