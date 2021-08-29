"Это жесть": Клава Кока пробила колесо по дороге в Нижний Новгород Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российская блогер, телеведущая и певица Клава Кока пробила колесо своего "Майбаха" по дороге на гастроли в Нижний Новгород, где она всё-таки выступила на фестивале "Столица закатов" вчера, 28 августа. О приключениях на дороге Кока рассказала поклонникам в своём блоге в Instagram.

– Ситуация – жесть. Впервые в жизни я решила на своей машине поехать на гастроли в Нижний Новгород и у нас пробивает колесо на трассе. Что делать в таких ситуациях? – обращается звезда к подписчикам. – Подскажите, пожалуйста. Я не знаю. Мы пытаемся ехать на скорости 5 километров в час до шиномонтажа, но тут его нет!

О своих приключениях на дороге певица рассказывала в своём блоге. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В конце этих слов Клава Кока смеётся.

– Где в деревне Петушки взять колесо на "Майбах"? – шутит певица.

Судя по отметке в её сториз, неприятность случилась с автомобилем Клавы Коки в районе города Петушки Владимирской области.

Запасных шин у артистки не оказалось, поэтому ей и её команде пришлось вызывать эвакуатор.

– Катаемся на эвакуаторе по автосервисам где-то под Владимиром, – пишет блогер.

Клава Кока опубликовала сториз с концерта. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К счастью, история закончилась хорошо: шины всё-таки заменили и Клава Кока благополучно добралась до Нижнего Новгорода, где её концерт прошёл успешно.

Послушать исполнительницу собралось огромное множество нижегородцев. Социальные сети стали пестрить фотографиями и видео довольной молодёжи с концерта кумира. Сама Клава не осталась в стороне: она репостнула себе сториз своих слушателей, а также поделилась своими видео. На них она отметила "Нижний Новгород" и коротко подписала: "Лучшие".

Певица готовится выйти на сцену. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По приезде в Нижний, Клава Кока сняла видео со склонов Зеленского съезда во время заката. За кадром она говорит:

– Вы посмотрите, как красиво в Нижнем Новгороде!

Напомним, концерт Клавы Коки состоялся вчера, 28 августа, на Нижневолжской набережной. Он начался в 21:45, а до этого момента сцена была предоставлена нижегородскому диджею BIKY (Байки), резиденту клубов Milo Club и Milo Concert Hall, участнику AFP | Snow Edition 2019, AFP Preparty 2020, основателю проекта Станция метро Горьковская.

По традиции вечер завершился красочным салютом. На этот раз его запускала компания "Фейерверк" из Челябинска с опытом проведения нескольких тысяч мероприятий в различных условиях от Заполярья до Южного Казахстана.

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