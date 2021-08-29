Фестиваль "Столица закатов" продлили в Нижнем Новгороде до 25 сентября. ФОТО: https://www.instagram.com/oberkovich/

Фестиваль "Столица закатов" продлили в Нижнем Новгороде до 25 сентября. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в своём Instagram.

– Летом мы пропустили пару выходных, но пока погода позволяет, продолжаем серию ярких субботних вечеров в любимом городе! – написал министр.

А также напомнил, что следить за анонсами выступлений известных исполнителей нижегородцы могут в официальном аккаунте о подготовке Нижнего Новгорода к 800-летию "Нижний 800".

Например, вчера, 28 августа, на Нижневолжской набережной выступала Клава Кока. Её концерт начался в 21:45, а до этого момента сцена была предоставлена нижегородскому диджею BIKY (Байки), резиденту клубов Milo Club и Milo Concert Hall, участнику AFP | Snow Edition 2019, AFP Preparty 2020, основателю проекта Станция метро Горьковская.

По традиции вечер завершился красочным салютом. На этот раз его запускала компания "Фейерверк" из Челябинска с опытом проведения нескольких тысяч мероприятий в различных условиях от Заполярья до Южного Казахстана.

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