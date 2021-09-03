Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 сентября 2021 года: 394 случая заражения зарегистрировали в регионе за сутки
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 394 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 156,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 156 848.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 144 197 человек. За последние сутки выписали 477 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 25 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 895 жителей региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова зафиксировано снижение.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
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