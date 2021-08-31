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Общество31 августа 2021 19:52

Министр здравоохранения региона предупредил о четвертой волне коронавируса

Он призвал поспешить с вакцинацией
Екатерина КУРГУЗОВА
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Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о четвёртой волне коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Сейчас во всем мире начался резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Многие страны уже установили антирекорды по заболеваемости, в их число вошли даже те, в которых высокий показатель вакцинации населения.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области, при высоком уровне заболеваемости при одновременном высоком уровне вакцинации – смертность значительно ниже, чем в предыдущие волны.

Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы успеть до наступления четвертой волны.

- Успейте защитить свою жизнь и жизнь ваших близких. Вакцинируйтесь! Времени остается все меньше. Иммунитет после прививки появится спустя 30-40 дней, - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что режим самоизоляции для беременных в Нижегородской области продлили до конца 2021 года. Такие изменения внес в свой указ о повышенной готовности губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно новым поправкам, работодатели должны перевести беременных сотрудниц на удаленный режим работы до конца 2021 года.