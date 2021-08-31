Самоизоляцию для беременных продлят в Нижегородской области до конца 2021 года

Режим самоизоляции для беременных в Нижегородской области продлили до конца 2021 года. Такие изменения внес в свой указ о повышенной готовности губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно новым поправкам, работодатели должны перевести беременных сотрудниц на удаленный режим работы. По мнению главы региона, люди из группы риска по-прежнему подвержены опасности перед COVID-19.

- Заболеваемость коронавирусом продолжает оставаться достаточно серьезной. Несмотря на то, что эта инфекция стала для нас привычным спутником жизни, расслабляться не стоит. Болезнь особенно опасна для людей из групп риска, поэтому принято решение продлить срок период самоизоляции для будущих мам, — отметил Глеб Никитин.

Помимо этого в указе сохраняется рекомендация для работодателей перевести сотрудников в возрасте 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на удаленную работу.

Напомним, что ранее стало известно: самоизоляцию для беременных продлят в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин подтвердил это в своём Instagram, отвечая на вопросы пользователей.

@ko.alena52 задала вопрос главе Нижегородской области: продлят ли самоизоляцию для беременных? На что Глеб Никитин ответил сжато:

– Готовится такой указ.