Борьба с лесными пожарами за четыре поселения продолжается в Нижегородской области. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается борьба с лесными пожарами, а в особенности борьба за четыре населённых пункта: посёлок Стеклянный, посёлок Берещино, город Первомайск и посёлок Скит Прибрежный. Добровольно покинули свои дома жители Стеклянного – прошлой ночью огонь уничтожил там 11 жилых домов. Из Берещино эвакуировали 20 человек пожилого возраста, остальных жителей оповестили о возможной эвакуации. Для этого на месте уже подготовлены семь автобусов, а также пункты временного пребывания. Три боевых участка для тушения пожара созданы в районе Первомайска.

– Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населённые пункты, – заверили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В тушении задействована авиация МЧС России, Министерства обороны и Росгвардии. Всего за время тушения авиацией осуществлено около 55 сбросов воды общим объёмом более 272 тонны. Работа авиации способствовала значительному снижению площади активного горения, её работа не прекращается.

Тушение происходит круглосуточно, силы наращивают в тех зонах, где фиксируется усиление огня. В ведомстве также подчеркнули, что сильная жара и порывистый ветер значительно осложняют работу спасателей. Но в том числе рассказали и о поступлении уникального насосно-рукавного комплекса "Шквал" на территорию заповедника возле посёлка Стеклянный из Ногинского спасательного центра МЧС России.

– Комплекс обладает высокой производительностью: объём подачи воды составляет до 400 литров в секунду, протяжённость рукавной линии от водоисточника до очага пожара может достигать свыше 2 километров и обеспечивать бесперебойную подачу воды сразу для нескольких пожарных автоцистерн, – уверяют в МЧС.

В том числе в ведомстве добавили, что в настоящий момент в борьбе за Первомайск участвуют 1250 человек и 186 единиц техники. На самых сложных участках работают аэромобильные группировки МЧС страны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!