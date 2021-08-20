Железнодорожное сообщение с Саровом приостановили из-за лесного пожара

Железнодорожное сообщение частично приостановили в Нижегородской области из-за лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Как заявил начальник железнодорожного цеха РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимир Лыбакин, 19 августа, в четверг, лес загорелся недалеко от поселка Стеклянный под Первомайском.

- В данном посёлке нет постоянно проживающих жителей. Населенный пункт используется под дачи. В настоящее время все 19 человек самостоятельно покинули свои дачи. В целях недопущения распространения огня проводится наращивание группировки сил и средств, - сообщило вчера, 19 августа, ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Руководство РЖД приняло решение о приостановке железнодорожного сообщения с Саровом, так как огонь от пожара прошел вдоль автодороги и распространился на железнодорожные пути.

Со вчерашнего дня, 19 августа, 20:00 там продолжается тушение пожара. 20 августа ожидается прибытие пожарных поездов. Вечерний ж/д рейс Берещино – Москва отменили, а пассажиров доставили автобусами в Арзамас. Со станции Арзамаса они отправились в Москву.

В 03:15 20 августа пассажиров утреннего рейса также встретили в Арзамасе и доставили в Саров автобусом. Так будут делать до того момента, пока обстановка не стабилизируется.

Администрация ЗАТО Саров также сообщила, что автодорога в сторону первого КПП закрыта, в том числе невозможно проехать на озеро Протяжное. В настоящее время в городе действует режим ЧС.