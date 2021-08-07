"Солнце не видно сквозь дым": Из-за пожара в Мордовском заповеднике Саров окутали клубы дыма Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Вот уже несколько дней не утихает сильный природный пожар в Мордовском заповеднике, клубы дыма видны за несколько километров. Сегодня, 7 августа, ситуация значительно ухудшилась: об этом свидетельствуют комментарии и жалобы местных жителей находящегося рядом с Мордовским заповедником ЗАТО Саров. «Комсомолке» удалось узнать, что происходит сейчас рядом с природным пожаром.

- В настоящее время территория в зоне ЧС оцеплена сотрудниками полиции, которые охраняют общественный порядок, а сотрудники ГИБДД ограничивают движение в районе природного пожара. Сильный южный ветер несет на Саров дым и пепел, - пишет на своей странице в соцсети заведующая поликлиникой № 2 Ирина Макарова со ссылкой на данные оперштаба.

"Солнце не видно сквозь дым": Из-за пожара в Мордовском заповеднике Саров окутали клубы дыма Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

В сети стали появляться фотографии местных жителей, они жалуются на сильное задымление уже на территории города. С самого утра в субботу, 7 августа, весь город затянуло дымом, теперь не видно даже солнца. На улице летают хлопья пепла, дышать становится все труднее из-за сильного запаха гари. Свою работу продолжает и авиация – это хорошо слышно и видно, как в Мордовии, так и на территории города, с самого утра в небе летают самолеты.

"Солнце не видно сквозь дым": Из-за пожара в Мордовском заповеднике Саров окутали клубы дыма Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Людям с заболеваниями органов дыхания рекомендуют по возможности оставаться дома.

БДИ!

Специалисты дали необходимые рекомендации при задымлении:

• меньше открывать окна и занавесить их тканью, смоченной в воде;

• провести дома влажную уборку – она очищает воздух;

• в автомобиле закрыть окна и включить кондиционер в режиме рециркуляции;

• по возможности меньше выходить из дома, особенно если на улице сильно пахнет гарью;

• по возвращении домой сразу принять душ, промыть нос и прополоскать горло;

• одежду, в которой выходили, отправьте в стирку;

• ограничить физическую нагрузку;

• пить больше воды

Напомним, что в Мордовии горит государственный природный заповедник: крупный пожар тушат уже третьи сутки, на месте работают не только местные пожарные, но и из соседних регионов, в том числе и из Нижегородской области.

По данным Мордовского Управления МЧС, сейчас площадь активного горения составляет 13 га, в тушении задействовано более 500 человек и свыше 120 единиц техники.