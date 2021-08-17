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Общество17 августа 2021 11:00

Подъезд взорвавшегося дома на улице Светлоярской отстроят заново в 2022 году

Демонтаж поврежденной части здания начнется уже этой осенью
Мария СОРОКИНА
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Экспертиза показала, два из трех подъездов дома пригодны для проживания

Экспертиза показала, два из трех подъездов дома пригодны для проживания

Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Часть пострадавшего от взрыва газа подъезда дома на улице Светлоярской, 16 восстановят в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба мэрии, накануне заместитель главы города Дмитрий Сивохин побывал в Сормовском районе и провел выездное совещание, посвященное этой проблеме. Как рассказал Сивохин, экспертиза показала, что два подъезда в доме пригодны для проживания.

- Третий подъезд не отвечает необходимым требованиям, его эксплуатация запрещена. На комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о сносе аварийной части подъезда, с последующим его восстановлением. Демонтаж части подъезда запланирован на осенний период 2021 года, завершение восстановительных работ - на лето 2022 года.

Пока ведутся работы, некоторые жильцы проживают у родственников, другим предоставили жилье по договору найма и выплачивают компенсации.

Глава районной администрации Светлана Горбунова уточнила, что жильцам 11 поврежденных квартир предоставлено временное жилье.

- В квартирах по договорам найма с предоставлением компенсации проживают жильцы семи квартир, жильцы трех квартир размещаются у родственников, одна квартира предоставлена по договору коммерческого найма», - заметила Горбунова.

Напомним, взрыв газа в этом доме прогремел 2 июля. Как рассказали местные жители, установленное газовое оборудование здесь ни причем. Жильцы лишились своих квартир по вине своего соседа, который принес откуда-то газовый баллон и попытался его разобрать.

В результате пострадали трое человек, включая самого виновника, его поместили в отделение реанимации. Еще 61 жильца эвакуировали.

Всем, кто проживал в разрушенном подъезде, предложили временно разместиться в расположенной неподалеку школе №76, но многие отказались. У жильцов было два дня, чтобы вынести все самое ценное из квартир. Помимо этого, им оказали материальную помощь. Сейчас доступ в подъезд заблокирован, установлено видеонаблюдение.

Напомним, двое жильцов, пострадавших при взрыве этого дома, скончались в больнице.

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