"Притащил баллон и начал колотить по нему": Жильцы взорвавшегося дома в Нижнем Новгороде рассказали о причинах взрыва

жители дома рассказали хронологию событий Фото: Мария СОРОКИНА

Подобно персонажу игры «Как достать соседа» житель угловой квартиры в доме 16 по улице Светлоярской постоянно доставлял неудобства своим соседям – то денег займет на выпивку, то унесет припасы из подвала. Последняя его выходка привела к взрыву газового баллона, в результате которого пострадали три человека, включая самого виновника происшествия.

Соседка с первого этажа Людмила Уразова рассказала хронологию событий.

- Вчера вечером я с ним ругалась, он притащил откуда-то большой полный газовый баллон и стравливал газ. Когда я ложилась спать, в моей квартире очень сильно запахло газом. Я вышла в подъезд, услышала шипение, подумала, что трубу сорвало. Открыла дверь подъезда, а он на крыльце с этим баллоном стравливает газ. Я ему сказала: «Ты что творишь? Ты нас взорвешь!» он взял баллон и закрылся в своей квартире. Была тишина, - сообщила женщина.

В седьмом часу утра из той квартиры начали доноситься звуки, похожие на стук по металлу. Жильцы собирались на работу, многие услышали шум, но не все отчетливо представляли, что происходит за дверью той самой квартиры.

- Мелькнула мысль: только бы не этот баллон, продолжила Людмила Владимировна, - Только я села в автобус, дочь позвонила – у нас что-то страшное, дверь выгнуло в квартиру. Взрыв колоссальной силы. В результате мы остались без жилья. Куда мы дальше пойдем? Ничего, кроме маневренного фонда с общей кухней и туалетом, нам не предоставляют.

По обоюдному мнению соседей, мужчину уже давно пора выселить, он не работает, имеет долги за квартиру, злоупотребляет спиртным и не раз судился с соседями.

-Мы жили на пороховой бочке и всегда ждали, что что-то такое произойдет., -сказала жительница второго этажа, на котором произошел взрыв, Наталья Сергеевна. - Произошло. Я вышла в коридор и увидела – выбиты двери, разрушена лестничная площадка. Сразу все понятно стало, где это случилось и почему. И собака там осталась, и сотовый. Еще не пускают, прямо в халате.

Нижегородка знает горе-соседа давно. По ее рассказам, семья мужчины переехала в этот дом, когда ему было 10 месяцев. Поначалу он не привлекал к себе внимания.

- Он был женат, дочь имел. Потом начал пить, и стал никому не нужен. Приходил занимать деньги, но всегда отдавал. Еще за ним грех был - лазил по подвалам, выносил все ценное, поэтому с ним и судились. Вот такой житель, - заключила Наталья Сергеевна.

По словам соседей, мужчина находится в реанимации. Также пострадали жильцы с 3 этажа. Нижегородки предполагают, что дом 1959 года постройки попадет под расселение.

Напомним, многие жильцы отказались от пункта временного размещения и планируют временно пожить у родственников.