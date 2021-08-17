Двое пострадавших при взрыве дома на Светлоярской скончались в больнице

Два человека, пострадавшие при взрыве дома на улице Светлоярской в Сормовском районе, умерли в больнице. Врачи целый месяц боролись за их жизнь, но травмы оказались смертельными. Об этом «Комсомолке» сообщили в Университетской клинике ПИМУ.

- Двое пострадавших при взрыве дома на улице Светлоярской скончались от полученных травм. Среди них – предполагаемый виновник трагедии, - рассказали в клинике.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 2 июля. Взрыв прогремел около 7 часов на втором этаже. В срочном порядке был эвакуирован 61 человек, трое пострадавших доставили в больницу. Одного из них достаточно быстро выписали, за жизни еще двух до последнего боролись врачи.

Причиной взрыва стали действия жильца второго этажа, который принес в квартиру полный газовый баллон и стал его распиливать. Его соседи признались корреспонденту «Комсомолки», что уже давно жили как на пороховой бочке.

Сегодня стало известно, что поврежденный третий подъезд взорвавшегося дома снесут и отстроят заново в 2022 году.