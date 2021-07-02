Расселение 12 квартир потребуется после взрыва газа в многоквартирном доме Нижнего Новгорода

Расселение 12 квартир потребуется после взрыва газа в многоквартирном доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. На месте происшествия побывал глава региона Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Хлопок газа здесь произошел около семи утра 2 июля. В результате ЧП серьезные травмы получили три человека, ещё 61 человека эвакуировали. Также известно, что ущерб нанесён только квартирам одного подъезда.

- Остальные подъезды, как предварительно оценено экспертизой, не пострадали, - отметил губернатор.

В настоящее время дом, где произошел хлопок газовоздушной смеси, отключили газо- и электроснабжения. Кстати, пункт временного размещения развернут в школе №76, где сейчас расположились три человека, остальные предпочли остаться у родственников и знакомых.

Для жильцов из пострадавшего подъезда предусматривается размещение в гостинице завода «Красное Сормово».

- Далее будем компенсировать затраты на съем жилья там, где решат сами люди. Затем предстоит решать вопрос о выделении средств на приобретение жилья либо на предоставление квартир. В течение выходных будет проведена противоаварийная работа, - добавил Глеб Никитин.

Также пострадавшим и тем, чье имущество пострадало, выплатят по 10 тысяч рублей по линии министерства социальной политики. Матпомощь поступит и из городского бюджета. Однако деньги не получат жители квартиры, где в результате неосторожных действий произошло ЧП.

- Мужчине со второго этажа, он находится сейчас в тяжелом состоянии, предусмотрена выплата в 20 тысяч рублей. Для оперативной связи глава района создал чат в одном из мессенджеров, где жители могут задать свои вопросы, - поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабев.

Выяснилось, что хлопок газа произошёл не из-за аварии на сетях газоснабжения, а в результате неосторожного обращения местного жителя с газовым баллоном.

- По сути, это человеческий фактор. Следственные органы продолжают работу, - прокомментировал глава региона.

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