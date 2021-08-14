25-метровый карстовый провал образовался в Павловском районе 14 августа. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

25-метровый карстовый провал образовался в Павловском районе Нижегородской области сегодня, 14 августа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, глубина провала составляет пять метров, а располагается он вблизи дачного дома. Уточняется, что дом нежилой.

По данным ведомства, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть в 17:45. Грунт провалился в деревне Бабасово Павловского района.

– Место провала огорожено. Организовано движение по объездной автодороге. Проводится мониторинг обстановки на месте происшествия, – информирует МЧС. – Начало ремонтно-восстановительных работ запланировано на 16 августа. Угрозы жилым домам нет.

Какие-либо иные данные официальные источники пока не сообщают, "Комсомольская правда – Нижний Новгород" будет следить за развитием событий.

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