Жилой дом едва не упал в десятиметровый карстовый провал под Нижним Новгородом

Поляна перед палисадником просто ушла под землю. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Большой переполох случился вечером 14 февраля в деревне Бабасово под Нижним Новгородом: там в одночасье произошел большой карстовый провал.

«Информация о происшествии поступила в 21:15. Провал образовался в трех метрах от дачного дома и в ста метрах от ближайшего жилого дома. Угрозы населенному пункту нет, погибших пострадавших нет», - отрапортовало ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Образовалась десятиметровая воронка. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Огромная десятиметровая воронка образовалась на участке между палисадником жилого дома и деревенской дорогой. Чудом уцелел фонарный столб, который оказался на самом краю ямы, и деревянный забор палисадника. «Поползла» почва и на дороге, однако здесь она смогла удержаться.

«Это случилось совершенно неожиданно. Никакой стройки или каких-либо земляных работ здесь не велось. Просто такая почва!», - разводят руками местные жители.

Утром в администрации Павловского муниципального округа срочно провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия выехали первые лица, а также газовики, электрики и дорожники.

Дорога чудом уцелела, но почва на ней тоже начала проваливаться. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Специалисты проводят работы по засыпке провала. Дома переключены на резервное электропитание», - сообщили в местной администрации.

Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

Окрестные дома были переключены на резервное электропитание. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Стоит отметить, что карстовые провалы в Нижегородской области – не редкость. Пожалуй, самый впечатляющий случай произошел в августе 2018 года в Шатковском районе. Там в поле образовалась гигантская воронка глубиной в 50 метров.

- Причины возникновения этой воронки кроются в геологическом строении здешних почв, - объяснила заместитель генерального директора по управлению проектами ООО «Противокарстовая и береговая защита» Анна Смирнова. - Здесь действительно очень много карста - неподалеку от нынешнего провала мы нашли воронки пятидесятилетней давности. Многие из них в диаметре достигают сорока, а в глубину - двадцати метров. Если посмотреть с высоты, то все они выстраиваются в одну линию и тянутся на много километров. В любой момент могут произойти новые провалы, и где это случится, предсказать невозможно».