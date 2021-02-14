Огромный карстовый провал образовался в Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Огромный карстовый провал образовался вечером 14 февраля в Павловском районе Нижегородской области. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

- Сообщение об образовании карстового провала в дереве Бабасово Павловского района поступило в 21:15 14 февраля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Глубина провала составляет 5 метров, а длина – 10 метров. Провал образовался всего в трех метрах от дачного домика. Расстояние до ближайшего жилого дома составляет около 100 метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Десятиметровый провал возник прямо рядом с дачным домиком. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, карстовые провалы в Нижегородской области возникают с печальной регулярностью. Наиболее крупный из них – глубиной с 20-этажный дом – образовался в Шатковском районе 22 июля 2018 года. Его размеры действительно поражали воображение: диаметром 32 метра, глубина – 50 метров.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Причины возникновения этой воронки кроются в геологическом строении здешних почв, - объяснила тогда «Комсомолке» заместитель генерального директора по управлению проектами ООО «Противокарстовая и береговая защита» Анна Смирнова. - Здесь действительно очень много карста - неподалеку от нынешнего провала мы нашли воронки пятидесятилетней давности. Многие из них в диаметре достигают сорока, а в глубину - двадцати метров. Если посмотреть с высоты, то все они выстраиваются в одну линию и тянутся на много километров. В любой момент могут произойти новые провалы, и где это случится, предсказать невозможно.