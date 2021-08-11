Пригласили работать к Куклачеву: Женщина-маугли, не мывшаяся 15 лет и питавшаяся кошачьим кормом, покорила Москву и нашла отца

Женщина-маугли, не мывшаяся 15 лет и питавшаяся кошачьим кормом, покорила Москву и нашла отца. Фото: СОЦСЕТИ

История женщины-маугли из деревни Озябликово Нижегородской области два года назад прогремела на всю страну. Напомним, в свои 42 года Надежда Бушуева не имела ни паспорта, ни образования, ни знакомых. По ее собственному признанию, последние четверть века она провела в подполе родительского дома, запертая собственной матерью. Причем она не только не имела связи с внешним миром, она не могла даже соблюдать элементарные правила гигиены.

- Я не мылась с 2006 года, - честно призналась Надежда. – Да что там мытье! Мне поесть-то даже нечего – питаюсь кошачьим кормом и тухлым молоком.

Под толстым слоем грязи ни волонтеры, ни соседи с трудом могли разглядеть ее все еще молодое и красивое лицо. Столь же печальное зрелище представлял собой и ее дом. Покосившаяся деревянная избушка была едва ли не доверху наполнена всяким хламом: пустые бутылки, тряпье, прокисшие остатки еды…Дополняли картину снующие всюду крысы и пытающиеся справиться с ними тридцать кошек.

Во такой - перепачканной и огромным колтуном на голове - ее впервые увидели волонтеры. ФОТО: "Кстати"

Вслед за волонтерами в дом нагрянули и местные власти: мать Надежды забрали в психиатрическую клинику, а ей самой впервые оформили паспорт. Правда, на этом дело застопорилось. Ни устроиться на работу, ни выхлопотать себе пенсию не имевшая образования Надежда не могла. Тогда-то к делу подключились телевизионщики и психологи.

- Раньше Надежда была замкнутой, но после приезда волонтеров ситуация стала меняться, - вспоминает волонтер Елена Муравьева в эфире телепрограммы «Пусть говорят» на Первом канале. - Мы общались через щелочку в окне: давали ей хлеб, свежее молочко, корм кошкам. Постепенно начала выходить и даже съездила в наш соседний поселок Вачу. Там она ходила к психологу и посещала церковь.

Как рассказали волонтеры, у Надежды есть мечта – стать агрономом. Тем более, что проведя большую часть жизни на огороде, она знает все про зерновые культуры, про посадки и сбор урожая. Однако сейчас перед ней открываются и вовсе небывалые перспективы.

В этом доме женщина была закрыта четверть века. ФОТО: Денис Крылышков.

- После того, как эта история получила резонанс, Надежда побывала в Москве, - рассказывают волонтеры. – Она прогулялась по Красной площади, увидела небоскребы Москва-Сити, зашла в ЦУМ.

Однако самое главное – в столице она побывала в театре кошек Куклачева. Выросшая среди десятков кошек женщина очень быстро поладила с пушистыми артистами. После чего ее даже пригласили туда работать. Примет она это приглашение или нет – покажет время.

Наметились изменения и в ее личной жизни. Прежде абсолютно одинокая женщина узнала, что у нее есть родственники – отец в соседнем селе и троюродная сестра в соседнем регионе. Правда, поначалу признавать свое отцовство мужчина не собирался.

- Я 26 лет в милиции прослужил, был старшим сержантом, - признался Михаил Мокеев. – В то время я был женат. Я и не догадывался, что у меня есть дочь. К ней полдеревни ходили!

Сейчас в этой молодой женщине уже не узнать прежнюю Надежду Бушуеву. Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, несмотря на все его возражения, признать дочь отцу все же придется – ДНК-анализ подтвердил его отцовство. А вот троюродную сестру заставлять родниться не пришлось – она и сама рада пообщаться с недавно объявившейся родней.

- Наши бабушки общались еще в далеких 90-х, а потом связь оборвалась, - признается троюродная сестра Надежды Екатерина Ибрагимова. – Я очень рада, что Надя нашлась. Больше мы не расстанемся.

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