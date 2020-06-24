«Выходили только по ночам»: Соседи женщины-маугли рассказали, почему ее боялась вся деревня

История женщины-маугли из деревни Озябликово Нижегородской области прогремела на всю Россию. В свои 42 года Надежда Бушуева оказалась совершенно дикой – ни паспорта, ни образования, ни знакомых. А все потому, что почти четверть века она провела в подполе родительского дома, запертая собственной матерью.

«За дочкой глаз да глаз»

Небольшая деревенька Озябликово с населением в 300 человек представляет собой типичную российскую глубинку. До районного центра 11 километров, из всех благ цивилизации – небольшой магазинчик и почта. Зато каждый здесь знает друг друга до десятого колена. Останови на улице – и тебе расскажут всю подноготную соседей. Кроме, пожалуй, самого необычного деревенского семейства – матери и дочери Бушуевых.

- На самом деле раньше они ничем не отличались от других жителей деревни, - рассказывают местные жители. – Мать Татьяна работала продавцом в районном центре, Надюшка – ходила в школу. А вот отца ее никто не видел – то ли умер, то ли просто бросил их. А может, и вовсе не было никакого отца? Кто там теперь разберет! Конечно, одной с ребенком Татьяне было тяжело – и на работу успей, и за ребенком пригляди!

Поначалу сердобольные местные жители предлагали ей помочь, но она ни в какую – дескать, справлюсь сама. И ведь действительно справлялась! Единственное, что настораживало деревенских – больно уж строго она воспитывала свою дочь. На танцы пойти – нельзя, с подружками погулять – тоже. Да что там – девчонку даже до магазина не отпускали. Придет из школы – и под замок. Односельчане, конечно, качали головами, но старались не вмешиваться. Как ни крути, чужая семья – потемки. Так продолжалось до тех пор, пока девочка не закончила школу.

- Училась она неплохо – в основном, на четверки-пятерки, - вспоминают соседи Бушуевых. – Но после восьмого класса бросила школу. После этого ее совсем стало не видно. Мы думали, она куда-нибудь уехала. Ан нет, оказалось, мать ее в доме заперла.

За высокой крапивой домик не сразу и разглядишь. ФОТО: Денис Крылышков.

Ночные жители

После этого жизнь Надежды окончательно пошла под уклон. Пленница в родном доме, она не видела даже белого света. Мать не пускала ее ни в магазин, ни на огород. Единственная прогулка – до ближайшей колонки в 40 метрах от дома, да и то ночью. Вскоре соседи о ней окончательно забыли.

- Изредка, конечно, жительницы села судачили, что у Татьяны где-то есть дочь, - рассказал «Комсомолке» сосед семьи Бушуевых Денис. – Да вот только жива ли она или нет, никто не знал.

Сама Татьяна вскоре после «заточения» дочери, вышла на пенсию и тоже перестала выходить на улицу. Изредка только заходила в магазин, да и то дичилась всех местных жителей. Кое-как сводя концы с концами на крохотную пенсию, вскоре Бушуевы окончательно обнищали.

- Раньше у них был огород, но несколько лет назад они и его забросили – все кругом заросло бурьяном и крапивой, - рассказывают жители села. – То же самое и с баней: могли бы ходить мыться, а они ее досками заколотили – и ни ногой туда. Постепенно весь домик у них пришел в упадок – гляди того упадет. Он уже весь покосился, там нет ни света, ни воды, ни отопления. Понятия не имеем, как они там живут!

Глядя на Надежду, даже не скажешь, что ей 42 года. ФОТО: "КСТАТИ"

«Мы ее боялись!»

Единственные, кто имели представление об истинном положении дел в семействе – это работники местного сельсовета. По их признанию, они здесь были частыми гостями.

- Мы вместе с участковым бывали в этой семье как минимум дважды в месяц, - призналась «Комсомолке» специалист Арефевского сельсовета Наталья Соколова. – И помощь им предлагали, и документы Надежде оформить, но они ни в какую. От любой помощи они всегда отказывались – дескать, у нас и так все хорошо. Причем каждая из них обвиняла в своих проблемах другую: Надежда жаловалась, что мать ее заперла в доме, а та утверждала, что дочь ее избивает. Как тут разберешься – кто прав, а кто виноват?

Большинство соседей о присутствии Надежды в доме узнали несколько лет назад, когда она стала чаще появляться на улице. Правда, всегда по ночам.

- Честно говоря, мы ее боялись, - рассказал «Комсомолке» сосед Денис. – Представьте, часа в два-три ночи бегает по чужим огородам такая патлатая, грязная, в лохмотьях. Конечно, мы от нее шарахались.

Еще страшнее соседям стало, когда они впервые заглянули к ним в дом. Покосившаяся деревянная избушка была едва ли не доверху наполнена всяким хламом: пустые бутылки, тряпье, прокисшие остатки еды…Дополняли картину снующие всюду крысы и пытающиеся справиться с ними тридцать кошек. Сама Надежда представляла собой еще более жалкое зрелище – ее красивое и довольно молодое лицо было трудно разглядеть под толстым слоем грязи и сажи.

- Я не мылась с 2006 года, - честно призналась Надежда. – Да что там мытье! Мне поесть-то даже нечего – питаюсь кошачьим кормом и тухлым молоком.

После того, как эта история прогремела на всю страну, в гости к Бушуевым пожаловали и медики, и представители местной администрации.

- Ее мать, Татьяну Бушуеву, отправили в больницу, - рассказала Наталья Соколова. – А Надежда осталась дожидаться ее дома. Мы уже сфотографировали ее, чтобы оформить ей паспорт. После этого ее можно будет поставить на биржу труда или пристроить хоть куда-то на ферму. Без паспорта все это было невозможно.

Дом внутри производит еще более пугающее впечатление. ФОТО: Денис Крылышков.

Правда, сами местные жители не особенно верят в то, что Надежда сможет приспособиться к нормальной жизни и вернуться из деревенских «джунглей» к цивилизации. Все-таки перестать быть «маугли» в 42 года ох как непросто.

- Да ее уже забирали в больницу десять лет назад, - машут рукой соседи. – Ее тогда побрили налысо, отмыли…А потом все опять по-старому пошло!

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Весной 2020 года похожая история произошла в Новороссийске. Правда, там жертвой родителей оказался 6-летний мальчик. Взрослые избивали его и запирали в квартире одного. О ребенке-маугли никто бы и не узнал, если бы однажды квартиру не затопило.

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