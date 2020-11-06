«Женщина-маугли», не мывшаяся 15 лет и питавшаяся кошачьим кормом, написала заявление на своих спасителей

«Женщина-маугли» из нижегородской деревни написала заявление на своих защитников. ФОТО: Кстати.

История женщины-маугли из деревни Озябликово Нижегородской области этим летом прогремела на всю Россию. Напомним, в свои 42 года Надежда Бушуева не имела ни паспорта, ни образования, ни знакомых. По ее собственному признанию, последние четверть века она провела в подполе родительского дома, запертая собственной матерью. Причем она не только не имела связи с внешним миром, она не могла даже соблюдать элементарные правила гигиены.

- Я не мылась с 2006 года, - честно призналась Надежда. – Да что там мытье! Мне поесть-то даже нечего – питаюсь кошачьим кормом и тухлым молоком.

Под толстым слоем грязи ее красивое и довольно молодое лицо с трудом можно было разглядеть. Столь же печальное зрелище представляло собой и ее жилище. Покосившаяся деревянная избушка была едва ли не доверху наполнена всяким хламом: пустые бутылки, тряпье, прокисшие остатки еды…Дополняли картину снующие всюду крысы и пытающиеся справиться с ними тридцать кошек.

- Мы и не знали, что она там живет, - разводили руками соседи Надежды. – Пока она не стала выходить из дома по ночам. Честно говоря, мы ее боялись, - Представьте, часа в два-три ночи бегает по чужим огородам такая патлатая, грязная, в лохмотьях. Конечно, мы от нее шарахались.

Покосившаяся деревянная избушка была едва ли не доверху наполнена всяким хламом. ФОТО: Денис Крылышков

Именно соседи тогда и забили тревогу первыми. Они сначала обратились к журналистам, а потом пошли по социальным службам. В итоге, «женщина-маугли» получила паспорт и пособие по безработице. Однако к обычной жизни приспособиться так и не смогла. И вот на днях эта история получила продолжение – Надежда Бушуева написала заявление на своих соседей. Как раз тех самых, что помогали ей освободиться этим летом.

- 8 октября она обратилась в Следственный комитет с заявлением о незаконном проникновении в своё жилище, - сообщается в группе «Опер пишет». - В ходе проверки по её заявлению установлено, что 4 октября местные жители незаконно проникли в ее дом, отверткой демонтировав пробои, на которых держался навесной замок.

Как подтвердили «Комсомолке» в региональном СУ СКР, в отношении соседей Надежды Бушуевой действительно возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище». Сейчас расследование этого дела продолжается.

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