2020-07-30T11:39:57+03:00
Общество

«Живет в развалинах»: Женщине-маугли, не мывшейся 15 лет и питавшейся кошачьим кормом, дали паспорт

«Комсомолка» выяснила, как изменилась ее жизнь после этого [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Женщине-маугли, не мывшейся 15 лет и питавшейся кошачьим кормом, дали паспорт. ФОТО: "Кстати"Женщине-маугли, не мывшейся 15 лет и питавшейся кошачьим кормом, дали паспорт. ФОТО: "Кстати"
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История 42-летней женщины-маугли из села Озябликово Нижегородской области Надежды Бушуевой прогремела на всю страну. Напомним, вот уже 15 лет женщина не выходит дальше своего дома и огорода. У нее нет ни образования, ни документов, ни знакомых – и все из-за запрета матери, державшей ее пленницей в собственном доме. Для своих соседей красивая, в общем-то, женщина стала настоящим ночным кошмаром.

- Честно говоря, мы ее боялись, - рассказал «Комсомолке» сосед Денис. – Представьте, часа в два-три ночи бегает по чужим огородам такая патлатая, грязная, в лохмотьях. Конечно, мы от нее шарахались.

Впрочем, еще большим кошмаром была жизнь самой Надежды. Скрытая от чужих глаз в покосившемся домике, женщина окончательно утратила надежду на какие-то изменения. Ее красивое лицо сейчас с трудом можно разглядеть под толстым слоем сажи и грязи.

- Я не мылась с 2006 года, - честно призналась Надежда. – Да что там мытье! Мне поесть-то даже нечего – питаюсь кошачьим кормом и тухлым молоком.

После того, как эта история прогремела на всю страну, в богом забытый домишко зачастили гости – медики, чиновники, соцработники. Вскоре мать Надежды Татьяну отвезли в психиатрическую клинику, где она находится до сих пор. А вот что делать с самой женщиной-маугли, пока не очень понятно.

Соседи особых перемен в жизни Надежды Бушуевой не заметили. ФОТО: Денис Крылышков

Соседи особых перемен в жизни Надежды Бушуевой не заметили. ФОТО: Денис Крылышков

- Мы уже помогли ей получить паспорт и медицинский полис, - рассказала «Комсомолке» специалист Арефевского сельсовета Наталья Соколова. – Поставили ее на биржу труда, чтобы она получала хоть какие-то деньги. Но вот что делать дальше? Менять свою жизнь она не хочет. Ни учиться, ни работать не собирается. Сейчас она живет в том же доме и в тех же условиях, что жила вместе с матерью. Она даже прибрать в доме не разрешает.

Соседи, много лет наблюдавшие за странным семейством, особых перемен сейчас тоже не заметили.

- Да, она живет все там же и все так же – все в этих же развалинах, - поделился сосед Бушуевых Денис. – Честно говоря, мы и не рассчитывали на какие-то перемены. Ее уже забирали в больницу десять лет назад. Ее тогда побрили налысо, отмыли…А потом все опять по-старому пошло!

Ем кошачий корм и с 2006 года не моюсь : Женщина- маугли из-за тирании матери двадцать лет не выходит из дома.Видео: "Кстати"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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