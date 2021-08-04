Шесть лет душегуба Олега Белова: Что стало с самым кровавым нижегородским убийцей и почему в «нехорошей квартире» часто меняются жильцы. Фото: СОЦСЕТИ

Кровавая гастроль

Шесть лет назад в Нижегородской области произошло, пожалуй, самое страшное ЧП за всю ее историю – были жестоко убиты шестеро маленьких детей и их беременная мать. Фрагменты их тел обнаружили прямо в квартире на улице Верхнепечерской. Соседи забили тревогу, когда уже по всему дому начал распространяться жуткий запах. Тогда же в полицию заявили сотрудники детского сада – оказалось, дети там не появляются уже несколько дней.

- Когда полицейские пришли к ним в квартиру, то дверь никто не открыл – пришлось влезть через окно, - рассказали следователи. - Там, в квартире и были найдены расчлененные тела.

Главным подозреваемым по этому делу тут же стал глава семейства – уроженец Гороховца Олег Белов. Жители дома видели, как он выходил из дома с большими пакетами – как выяснилось впоследствии, с собой он прихватил изрубленные части тел своих детей. Белова объявили в розыск, однако задержать смогли только во Владимирской области.

Так квартира Беловых выглядела спустя несколько месяцев после убийства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В Коврове он скрывался в садовом домике. При задержании мужчина оказал сопротивление, напав на сотрудников полиции с ножом, в результате чего и сам получил ранение, - рассказали в полиции.

К тому времени он успел убить родную мать и пытался расправиться с тещей. Только чудом он не застал ее дома, иначе жертв душегуба могло бы быть еще больше.

Нехорошая квартира

С тех пор прошло уже шесть лет. Большинство нижегородцев стали понемногу забывать о той истории. Только не жильцы многострадального дома на улице Верхнепечерской. Там эту историю помнят так, как если бы она произошла вчера.

- Конечно, помним. Разве ж такое забудешь, - вздыхают местные жительницы. – Первые несколько месяцев здесь вообще был мемориал – цветы, свечи, фотографии. Потом, правда, убрали уже. Не хотелось все это бередить.

Сейчас о былой трагедии в доме ничто не напоминает. Фото: Мария СОРОКИНА

Сам дом за это время почти не изменился: тот же цвет фасада, та же детская площадка, где играли дети Беловых. Отремонтировали в доме только ту самую «нехорошую квартиру».

- Она так и находится в муниципальной собственности, - рассказывают соседи. – Поэтому и ремонт здесь делала администрация: покрасили стены, заменили окна.

Правда, несмотря на обновленный вид, желающих жить в этой квартире, а уж тем более ее приватизировать, не так уж и много. Жильцы в ней меняются довольно часто.

- Надолго здесь никто не задерживается, - признаются соседи. – Последним здесь жил полицейский. Он здесь с год прожил, но месяц назад и он съехал. Теперь квартира пустует.

Стоит отметить, что за прошедшие годы за этим домом вообще закрепилась не самая лучшая слава. Он уже несколько раз оказывался в криминальных сводках. К примеру, в 2016 году здесь из-за ревности покончила с собой многодетная мать. Не остановило ее даже то, что сиротами остались пятеро детей. А еще спустя несколько месяцев в пьяной драке одному из жильцов проломили голову.

Осужденный без родственников

Что касается самого Олега Белова, то приговором суда он был приговорен к пожизненному заключению. Хотя за время следствия он неоднократно менял свои показания, в своем последнем слове вину он все же признал.

- Прежде всего, хочу попросить прощения у тещи. Спасибо, что воспитали такую хорошую дочь. Нам с ней было очень хорошо, мы родили шесть прекрасных детишек-погодок, - разоткровенничался Белов в суде. - Я был самым счастливым человеком на земле. Поэтому могу сказать, что никто не потерял больше, чем я. Никто не поймет моих мук и страданий лучше, чем вы, Валентина Николаевна.

В самой квартире ремонт делала администрация Нижнего Новгорода. Фото: Мария СОРОКИНА

В соответствии с решением суда, Олега Белова должны лечить принудительно. Правда, в колонии для пожизненно заключенных. Психиатрическая экспертиза признала его больным, но вменяемым. В момент совершения преступления он вполне осознавал свои действия. Успешно ли проходит лечение, органы хранят молчание.

- Никакой информации о подсудимых мы не даем, - пояснили «Комсомолке» в региональном ГУФСИН. – Получить ответ могут только родственники или потерпевшие.

Ни тех, ни других у Олега Белова не осталось. По иронии судьбы, единственной родственницей считается чудом выжившая теща, которую он ненавидел долгие годы.

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