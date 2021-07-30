800 лет Нижнему Новгороду: какого числа состоится день города в 2021 году

Нижний Новгород празднует 800-летие в 2021 году. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В 2021 году исполняется 800 лет Нижнему Новгороду. В связи с этим на протяжении всего года в столице Приволжья проводятся различные культурные мероприятия, ведется реставрация достопримечательностей и масштабное благоустройство общественных пространств. Рассказываем, какого числа и как будут праздновать 800 лет Нижнему Новгороду.

Полтора месяца назад в Нижнем Новгороде был дан старт фестивалю «Столица закатов». Каждую субботу на сцене, установленной на Нижневолжской набережной, выступают местные артисты и приглашенные звезды, после чего с наступлением темноты над акваторией Оки и Волги разворачивается красочный салют.

Но самое грандиозное событие запланировано на конец лета – 21 августа 2021 года Нижний Новгород будет отмечать день города. В честь 800-летия пройдет грандиозное гала-шоу: сцена для него будет установлена на воде напротив Речного вокзала. Организаторы говорят, что в России подобных шоу на воде еще не проводилось. Режиссером программы стал известный фигурист, сценарист и продюсер Илья Авербух, над созданием шоу работали лучшие в своем деле специалисты.

Гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода состоится в 20:21 21 августа 2021 года. Завершится праздничная программа зрелищным пиротехническим шоу.

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