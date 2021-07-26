С мотивами стихии воды и истории города: Какой будет главная сцена на гала-шоу в Нижнем Новгороде

Какой будет главная сцена на гала-шоу в Нижнем Новгороде. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В Нижнем Новгороде полным ходом идет благоустройство к 800-летию города. Работы ведутся на Большой Покровской, сквере на площади Горького, в нижегородском кремле, возле ярмарки и на Стрелке. Однако, несмотря на то, что масштабные стройки еще не завершены, возле Нижневолжской набережной уже начали возводить главную сцену для гала-концерта. Она будет расположена на воде возле Речного вокзала.

Основные работы по ее возведению планируют завершить в начале августа. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Сценический конструктив закончат возводить в начале августа, после чего начнется декоративное оформление сцены, - рассказали в АНО «Центр 800». - Главными темами для вдохновения организаторов стали богатая история города и стихия воды.

Эта сцена станет самой большой в стране за всю историю. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Стоит отметить, что подобных сценических конструкций ранее в России не возводилось. Эта сцена расположена в воде. Она погружена на глубину до четырех метров, поэтому к ее возведению пришлось привлечь водолазов. Всего в строительных работах задействованы 60 человек, в том числе 10 водолазов. Уже известно, что эта сцена станет самой большой в стране за всю историю.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- ширина — более 108 метров

- глубина — 52 метра

- высота — около 30 метров

- вес оборудования – около 3 тысяч тонн

- 150 киловатт звука будет установлено на сцене