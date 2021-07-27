Илья Авербух станет главным режиссером гала-шоу в Нижнем Новгороде. Фото: Елизавета СУХОВА

В Нижнем Новгороде полным ходом идет подготовка к гала-шоу в честь юбилея Нижнего Новгорода. Пока вблизи Нижневолжской набережной возводится главная сцена, расположенная на воде, артисты работают над шоу-программой. Как сегодня стало известно, главным режиссером шоу станет известный фигурист Илья Авербух.

-Для меня большая честь стать режиссером «самой знаковой гала-церемонии в России в этом году, - признался Илья Авербух в интервью изданию «Коммерсант-Приволжье». – Главным мотивом шоу станет рассказ об истории Нижнего Новгорода и нижегородцах. На главной сцене будут одновременно выступать более 100 артистов.

Уже известно, что на гала-шоу выступят звезды российской эстрады. Также среди выступающих будут нижегородские коллективы, танцоры балета и водные акробаты.

- В празднование 800-летия города буде вовлечен весь город, - поделился Илья Авербух. – Для этого в восьми районах города будут построены фан-зоны и сцены, где нижегородцы смогут посмотреть гала-шоу, не приезжая на Стрелку. Также нижегородцев ожидают сюрпризы с воды и масштабное световое шоу с большим количеством спецэффектов.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде идет строительство главной сцены к гала-шоу. Она должна стать самой масштабной в стране.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- ширина — более 108 метров

- глубина — 52 метра

- высота — около 30 метров

- вес оборудования – около 3 тысяч тонн

- 150 киловатт звука будет установлено на сцене