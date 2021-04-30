Полная программа празднования 800-летия Нижнего Новгорода: фестивали, концерты и выставки

Гала-шоу состоится 21 августа 2021 года. Фото: предоставлено министерством культуры Нижегородской области

В 2021 году Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. Главное шоу состоится 21 августа в 20:21, но различные праздничные мероприятия будут продолжаться буквально весь год – всего более 150 культурных, спортивных и деловых мероприятий! «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» представляет полную программу празднования 800-летия столицы Приволжья.

Некоторые приуроченные к 800-летию мероприятия уже прошли, еще несколько состоятся в мае 2021 года. Это, во-первых, спортивные события – «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов с 5 по 9 мая и финал Кубка России по футболу 12 мая. Кроме того, в мае состоятся презентация новой модели коммерческого автотранспорта «ГАЗель New Next», фестиваль «Российская студенческая весна» и полумарафон «Беги, герой!». 15 мая пройдет «Ночь музеев», а с 21 мая по 3 июня в Нижегородской филармонии имени Ростроповича будет проходить Международный фестиваль искусств имени Сахарова.

Еще более богатым на события станет июнь. 1 июня на базе ТЮЗа пройдет Международный фестиваль «Пианоfest», а с 12 июня начнутся еженедельные фестивали закатов и фейерверков. Они будут проходить каждую субботу до 14 августа и представлять собой концерты под открытым небом, где выступят местные музыканты и приглашенные звезды, а в 22:00 будет начинаться фейерверк.

15 июня в НГХМ в Доме Сироткина состоится выставка итальянского искусства из собрания ГМИИ имени Пушкина. Фестиваль уличного искусства «Место» в очередной раз пройдет с 17 по 20 июня, а 19 июня нижегородцы и гости города понаблюдать за парусной регатой. А деловая часть июньских мероприятий будет представлена форумом «Цифровая индустриализация промышленной России» (ЦИПР) на Нижегородской ярмарке.

В Александровском саду уже в июле пройдет серия концертов. Фото: предоставлено министерством культуры Нижегородской области

Программа мероприятий в июле будет также очень насыщенной: 3 июля состоится гастрофестиваль «Вилка и Стрелка», с 4 по 12 июля пройдет чемпионат Европы по современному пятиборью, а с 9 по 23 июля будет проходить кинофестиваль «Горький fest». В июле уже начнут открываться обновленные после благоустройства и реконструкции пространства, и их будут активно вовлекать в событийную программу. Так, в Доме губернатора в кремле откроется постоянная экспозиция «Русское искусство», включающая в себя произведения периода XVIII – начала XX веков, а в Александровском саду 17, 18, 24 и 25 июля состоится серия концертов классической музыки под руководством дирижера Максима Емельянычева. 18 июля в «Арсенале» откроется выставка «Шухов. Формула архитектуры». 24 и 25 июля в Нижнем Новгороде состоится крупное спортивное событие – международный заплыв на открытой воде X-Waters Volga. С 28 июля в НГХМ начнет работу выставка «Святыни Нижегородской области», посвященная древнерусскому искусству, а на 29-31 июля запланированы мероприятия в честь открытия памятника Александру Невскому.

1 августа состоится торжественное открытие отреставрированной Чкаловской лестницы – там же пройдет и концерт одного из известных оркестров. 7-8 августа в Нижнем Новгороде состоится международный фестиваль современной академической музыки Opus 52, а 14-15 августа – этап кубка мира по прыжкам воду (и, вполне вероятно, площадкой для этого мероприятия станет Канавинский мост). В эти же выходные в парке «Швейцария» пройдет экологический фестиваль Botanica. 15 августа также состоится авиашоу «Формула 1» и начнется фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста».

В парке "Швейцария" в августе состоится фестиваль Botanica

19 и 20 августа на обновленной площади перед Главным ярмарочным домом будут показывать оперу «Град Китеж» при участии солистов Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина, а также приглашенных звезд. С 19 по 21 августа также будет проходить урбанистический форум «Среда для жизни». В НГХМ 20 августа начнутся Дни Эрмитажа – откроется выставка «Русская классика», а в Нижегородском выставочном комплексе представят работы Кандинского, Малевича и представителей русского авангарда. 21 августа в акватории Волги и Оки пройдет гала-шоу «Легенда о настоящих людях».

20-21 августа состоится фестиваль классических автомобилей «Горький Классик Нижний 800», 23-28 августа – чемпионат мира по скейтбордингу. А с 27 по 29 августа пройдет полюбившийся нижегородцам фестиваль медиаискусства INTERVALS. 27 августа также состоится церемония вручения премии «Инновация», а 29 августа в Нижнем Новгороде пройдет забег «Марафон 800», где, в частности, можно будет выбрать и дистанцию на 42,2 километра.

1 сентября состоится торжественное открытие образовательного центра «Школа 800». 10-12 сентября пройдет фестиваль исторической реконструкции, 15-16 сентября – форум «Интер-Волга», 17-26 сентября – Пушкинский фестиваль оперы и балета. Праздничные мероприятия продолжатся и в холодное время года – так, в ноябре в «Арсенале» откроется выставка «Выбор премии Кандинского. Лучшее за 15 лет», в начале декабря в Нижнем Новгороде можно будет посетить выставку частного музея Фаберже, а 15 декабря стартует фестиваль «Новогодняя столица России».