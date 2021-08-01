15-летний водитель мопеда погиб в результате ДТП в Нижегородской области 30 июля. ФОТО: https://vk.com/bez_cenznn?z=photo-158663270_457313737%2Fwall-158663270_334453

Накануне в Нижегородской области произошло очередное дорожное происшествие. В результате столкновения с легковым автомобилем погиб 15-летний подросток, управлявший мопедом. Трагедия случилось на 13 километре трассы Богородск-Афанасьево-Куликово. Данными о случившемся поделились в ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации ведомства, авария произошла около 17:50 в субботу, 30 июля. В указанном месте водитель автомобиля "Лада Ларгус" обгонял мопед, на котором ехали двое детей: 15 и 10 лет. Во время обгона легковушка наехала на мопед.

15-летний подросток, находящийся за рулём мопеда, получил травмы несовместимые с жизнью. Его 10-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь на месте. О его состоянии на данный момент ничего не известно.

Расследование трагедии продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

10-летний пассажир пострадал. ФОТО: https://vk.com/bez_cenznn?z=photo-158663270_457313737%2Fwall-158663270_334453

Напомним, три человека погибли в ДТП в Дивеевском районе региона вчера утром, 31 июля. Ещё двое, среди которых ребёнок, пострадали.

Ранее, 21 июля, один человек погиб на трассе М-7 в Кстовском районе, где дотла сгорела фура. Ещё четверо пострадали.

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