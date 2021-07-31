Три человека погибли в ДТП в Дивеевском районе утром 31 июля Фото: "КП" Архив

Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП в Дивеевском м.о.. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в 8 часов утра в субботу, 31 июля, на автодороге местного значения Выездное-Дивеево-Сатис - на повороте на село Елизарьево. Известно, что произошло столкновение легвого и грузового автомобилей.

На данный момент причины ДТП еще устанавливаются. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в ЦРБ г. Шахунья.

В результате столкновения, погибли трое человек, а также двое пострадали – среди них один ребенок.

Причина ДТП устанавливается.

Напомним, что четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области сегодня, 21 июля. На участке трассы в Кстовском районе до основания сгорела фура.

По данным ведомства, участниками ДТП на Южном обходе трассы М-7 около поворота на посёлок Шелокша стали четыре автомобиля: два легковых и четыре грузовых. В результате пострадали четыре человека, детей среди них нет. Один человек, чья личность не установлена, погиб. В ГУ МВД региона предварительно предположили, что это водитель "Газели".