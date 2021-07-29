Изнасиловал, задушил и уничтожил паспорт: СК раскрыл подробности зверского убийства 36-летней нижегородки

Тело убитой душегуб спрятал в лесополосе недалеко от места преступления. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по громкому убийству, совершенному год назад в Богородском районе. Жертвой душегуба стала 36-летняя Наталья Ерусланова, которая доверчиво села в машину к незнакомцу, а через три дня ее тело нашли на мусорке. Экспертиза установила, что перед смертью женщина была изнасилована.

Эта чудовищная история произошла днем 27 июля 2020 года. Наталья стояла на остановке в селе Дуденево, когда к ней подъехал молодой мужчина на отечественной легковушке. Водитель предложил ее подбросить, и она согласилась. Однако до города женщина так и не добралась.

«Проехав несколько километров по трассе в сторону Богородска, под надуманным предлогом водитель свернул в лесополосу. Остановив машину, он избил женщину, изнасиловал, а затем задушил ее», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Женщину искали три дня всем миром. Фото: СОЦСЕТИ

Бездыханное тело убитой душегуб выбросил на мусорную свалку, находившуюся неподалеку, после чего уничтожил ее паспорт и скрылся с места преступления.

Наталью как без вести пропавшую искали три дня – родственники, полиция, волонтеры. 30 июля ее тело было найдено в местной лесополосе. Следователи возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого был задержан 28-летний житель Богородска. Вину по предъявленному обвинению он признал лишь частично.

Жертв оказалось больше

Пока шло расследование уголовного дела, в полицию обратилась 29-летняя девушка, которая сообщила, что также стала жертвой этого человека. Нижегородка рассказала, что познакомилась с ним в соцсети, и во время встречи в июле 2020 года он вывез ее на машине в заброшенные сады под Богородском и совершил над ней сексуальное насилие.

Мужчину обвиняют сразу по трем статьям: убийство, сопряженное с изнасилованием, изнасилование и уничтожение официальных документов. Скоро он предстанет перед судом.

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