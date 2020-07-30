2020-07-30T13:11:56+03:00
Происшествия

«Села в попутку»: Пропавшую три дня назад 36-летнюю нижегородку нашли задушенной на мусорке

Подозреваемый в совершении этого жестокого убийства уже задержан [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Села в попутку»: Пропавшую три дня назад 36-летнюю нижегородку нашли задушенной на мусорке«Села в попутку»: Пропавшую три дня назад 36-летнюю нижегородку нашли задушенной на мусоркеФото: СОЦСЕТИ
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Очередное жестокое убийство в Нижегородской области – на этот раз жертвой убийцы стала 36-летняя Наталья Ерусланова, пропавшая три назад в Богородском районе. Все это время велись поиски женщины. К ним подключились и волонтеры, и сотрудники правоохранительных органов. Однако итог поисковой операции оказался печальным.

- Днем 27 июля, находясь на остановке общественного транспорта в селе Дуденево Богородского района, она села в попутную машину ВАЗ, водитель которой согласился ее подвезти, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – С этого момента связь с женщиной прервалась.

Свою вину убийца уже признал и даже показал, где спрятал тело. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Свою вину убийца уже признал и даже показал, где спрятал тело.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По факту ее исчезновения в региональном следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ход расследования удалось выйти на след 28-летнего жителя Богородска, который и подозревается в совершении этого преступления.

- По версии следствия, в тот день мужчина согласился подвезти незнакомую женщину, стоявшую на остановке общественного транспорта, - рассказали в региональном СУ СКР. – Проехав по трассе несколько километров, он под надуманным предлогом свернул в лесополосу. Там он сначала ударил женщину, а потом ее задушил. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело женщины на ближайшей мусорной свалке, а сам скрылся с места преступления. Свою вину в содеянном он уже признал и даже показал место, где спрятал тело.

Дома у Натальи остались пожилые родители. Фото: СОЦСЕТИ

Дома у Натальи остались пожилые родители.Фото: СОЦСЕТИ

- Понятия не имеем, кто и зачем мог желать Наталье смерти, - недоумевают знакомые погибшей. – Это очень хорошая женщина. У нее остались пожилые родители.По данным следователей, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Мотив убийства пока устанавливается.

Напомним, за последнее время это уже второе громкое убийство в Нижегородской области. В середине июля тело 21-летней девушки со связанными руками и пакетом на голове было обнаружено в озере Автозаводского района. По версии следствия, к убийству причастен женатый любовник погибшей. Как выяснилось в ходе расследования, он также может быть причастен к совершению двух изнасилований, в том числе 13-летней девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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