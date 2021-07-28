Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 июля 2021 года: 18,8 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Нижегородскую область Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 28 июля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 539 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 138 403 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 485 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 126 111 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 4 956 человек, ещё двадцать семь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 28 июля Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (12 096 человек) и на Бору (7 165 человек).

Напомним, что накануне в регион пришло 18 852 дозы вакцины «Спутник Лайт». Кстати, 708 625 нижегородцев уже сделали прививку от новой коронавирусной инфекции.

Также в Нижнем Новгороде и области продлили срок обязательной вакцинации до 30 августа. Исключение составляют сотрудники сферы образования – им необходимо пройти иммунизацию до 20 августа.

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